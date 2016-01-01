المنتخب المغربي يتأهل لنصف نهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية
تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية، لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها “نيجيريا”، وذلك بعد أن تمكن من هزم المنتخب الملغاشي، مساء اليوم الخميس 15 دجنبر 2016، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
وبدأ المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، بالهزيمة أمام منتخب السنغال بهدفين لهدف، ثم الفوز على المنتخب الليبي بحصة عريضة 9-3، قبل الفوز على المنتخب الملغاشي، ليتأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.
وسيواجه المنتخب المغربي في دور نصف النهائي، منتخب ساحل العاج، والذي تصدر المجموعة الأولى.
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