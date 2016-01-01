هذا هو البرنامج الكامل لمباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أقل من شهر فقط يفصل المنتخب المغربي عن انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم والتي ستحتضنها الغابون منتصف يناير القادم، في دورة يعول عليها المغاربة كثيرا لطي صفحة الإخفاقات المتتالية التي لازمت الأسود في جميع الدورات التي شارك فيها بعد نهائي ملعب رادس بتونس.

مغامرة المنتخب المغربي ستنطلق يوم الإثنين 16 يناير أمام منتخب الكونغو الديمقراطية على الساعة الثامنة مساء، بينما سيلاقي منتخب الطوغو في الـ 20 من يناير، وستكون آخر مباراة له برسم الجولة الأولى من منافسات ''الكان''، أمام منتخب الكوت ديفوار، يوم الـ 24 من ذات الشهر.

للإشارة فإن الناخب الوطني هيرفي رونار سيكشف عن لائحته الأولية التي ستدخل غمار المعسكر الإعدادي المزمع تنظيمه بالإمارات العربية المتحدة.