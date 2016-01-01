الرئيسية | رياضة | أسود الأطلس | هذا هو البرنامج الكامل لمباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا

هذا هو البرنامج الكامل لمباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 53 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا هو البرنامج الكامل لمباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أقل من شهر فقط يفصل المنتخب المغربي عن انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم والتي ستحتضنها الغابون منتصف يناير القادم، في دورة يعول عليها المغاربة كثيرا لطي صفحة الإخفاقات المتتالية التي لازمت الأسود في جميع الدورات التي شارك فيها بعد نهائي ملعب رادس بتونس.

مغامرة المنتخب المغربي ستنطلق يوم الإثنين 16 يناير أمام منتخب الكونغو الديمقراطية على الساعة الثامنة مساء، بينما سيلاقي منتخب الطوغو في الـ 20 من يناير، وستكون آخر مباراة له برسم الجولة الأولى من منافسات ''الكان''، أمام منتخب الكوت ديفوار، يوم الـ 24 من ذات الشهر.

للإشارة فإن الناخب الوطني هيرفي رونار سيكشف عن لائحته الأولية التي ستدخل غمار المعسكر الإعدادي المزمع تنظيمه بالإمارات العربية المتحدة.

 
مجموع المشاهدات: 3879 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)