أقمصة "الأسود" في "الكـان" ستكون الأغلى إفريقيا لهذا السبب !!

أخبارنا المغربية :

كشفت يومية الصباح في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، أن الشركة المكلفة بإعداد أقمصة المنتخبات الوطنية، ستزود الأسود بقمصان مصنوعة من نسيج خاص، يتناسب مع المناخ بالغابون، خلال مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، في يناير المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن الشركة تعهدت بمنح المنتخب الوطني ثلاثة أطقم من قمصان المنتخب الوطني، تمكن اللاعبين من خوض مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم بارتياح، ودون أن تؤثر على مردودهم البدني بشكل خاص، فيما التزمت بصنع الأقمصة الجديدة للمنتخب الوطني من مواد تساعد على امتصاص العرق، كما أنها تساعد على منح الأوكسيجين لجسد اللاعبين، على اعتبار أن غالبيتهم يفضل ارتداءها دون استعمال القميص المجفف للعرق.

وتوصلت جامعة الكرة مع الشركة المسؤولة عن أقمصة المنتخب ، إلى اتفاق يقضي بصنعها من نسيج جيد، يساعد اللاعبين على التحرك بانسيابية، سيما أن مباريات الدور الأول ومناخ الغابون المتميز بارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة، ترغم اللاعبين على بذل مجهود بدني كبير.