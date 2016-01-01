"الفيفا" تفرض غرامة مالية على المغرب و هذه التفاصيل
أخبارنا المغربية :
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، يوم الإثنين، توقيع غرامة مالية على العديد من المنتخبات العربية بسبب أحداث شهدتها مبارياتها طوال الفترة الماضية.
و تم توقيع غرامة مالية على المغرب قدرها 5 آلاف فرنك (4600 يورو) بسبب ما قامت به جماهيره خلال لقاء غينيا الاستوائية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الروسي في نوفمبر 2015 من صيحات استهجان أثناء السلام الوطني للفريق الضيف، وكذلك استخدام الليزر.
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