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رونار يكشف أسباب عدم استدعاء زياش ، لزعر و القادوري لأمم أفريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 12 دقيقة مضت
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رونار يكشف أسباب عدم استدعاء زياش ، لزعر و القادوري لأمم أفريقيا رونار يكشف أسباب عدم استدعاء زياش ، لزعر و القادوري لأمم أفريقيا

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

شهدت لائحة المنتخب المغربي الأولية استعدادا لكأس أمم إفريقيا بالغابون مجموعة من الغيابات ، أبرزها غياب نجم أجاكس أمستردام حكيم زياش و لاعب نابولي الإيطالي عمر القادوري و أشرف لزعر لاعب نيوكاستل الانجليزي .

و صرح رونار في حوار مع الموقع الرسمي للجامعة المغربية لكرة القدم، أنه فضل عدم استدعاء زياش لأنه يتوفر على لاعبين بارزين في وسط الميدان، من حجم يونس بلهندة الذي يتصدر الدوري الفرنسي مع نيس، و أيضا مبارك بوصوفة الذي يتصدر الدوري الإماراتي رفقة الجزيرة ، مضيفا أنه فضل عدم استدعاء نجم أجاكس أمستردام ،  لأنه سيكون من الصعب عليه ان يجاري ايقاع التنافس خلال ثلاث مباريات في وقت قصير، وتابع "سيكون ذلك صعبا عليه وعلى المجموعة، لذلك اخترت لاعبين متمرسين أكثر، وحتى لا يظل رهين كرسي الاحتياط قد يظهر لدقائق وقد لا تتاح له الفرصة".

و بخصوص اقصاء عمر القادوري ، أكد رونار أن رصيده من المباريات مع نابولي غير كاف ليكون ضمن المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا ، حيث لعب منذ بداية الموسم 39 دقيقة، كما أنه منذ عدة أسابيع لايشارك مع الفريق بشكل نهائي، مبرزا أن اللاعب يحتاج للحصول على فرصة للعب سواء داخل فريقه أو تغيير وجهته خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، حتى يتمكن من العودة إلى المنتخب المغربي.

و أضاف مدرب المنتخب المغربي، أن غياب التنافسية عن اللاعب أشرف لزعر ، حتمت عدم استدعاءه للمنتخب في الفترة الحالية، إذ بعد انتقاله للعب مع نيوكاستل لم يلعب منذ بداية الموسم سوى 90 دقيقة خلال مباراة عن منافسات كأس العصبة ، مضيفا أن " من الصعب أن أعتمد عليه، في مناسبة من حجم كأس إفريقيا للأمم".

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1 | مصطفى
الفشل
متأكدا %100 أن المنتخب المغربي سيتم إقصاءه من المجموعة الأولى نظرا لعدة عوامل
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 12:29
2 | الملاحظ
اخطات يارجل
كل الحقيقة ’ انك لا اتعامل مع اللاعبين العير الناطقين بالفرنسية ’ فبوطيب و لاعب نيم لم اذكر اسمه مستواهم جد ضعيف و يلعبون بالقسم الثاني ’ و منديل يلعب بالقسم الرابع ’ حتى و ان كان لا يملك التنافسية فلزعر احسن منه بكثير ’ امام زياش فهو احسن من بوطيب و لاعب نيم ’ و الدليل على ذلك انه لم ينجح مع فريق في الليغ 1 ’ اما العربي فانا اتابعه في الدوري القطري فهو يضيع 10 فرص ليسجل فرصة واحدة ’ المهم ان المشكل ظهر فانت و المحيطين بك لا تتقنون الا الفرنسية ’ و تقصون كل من لا يتكلم الفرنسية ’ لقد اخطات الجامعة كثيرا لما اقالت الزاكي......’ و سوف ينذمون......’ المهم المنتخب لن يسجل اي هدف في الكان و اتحداك ’ انت تريد الاقصاء المبكر للاقالة و اخد مؤخر العقد و الذهاب .................’ ارحل .....
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 12:35
3 | khalid
ok no problem mr ronard you are responsible for your choice we need a good result that set , we know that ziyach is very good player but if you see otherwise than you will be responsible
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 01:02
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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