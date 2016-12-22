رونار يكشف أسباب عدم استدعاء زياش ، لزعر و القادوري لأمم أفريقيا

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

شهدت لائحة المنتخب المغربي الأولية استعدادا لكأس أمم إفريقيا بالغابون مجموعة من الغيابات ، أبرزها غياب نجم أجاكس أمستردام حكيم زياش و لاعب نابولي الإيطالي عمر القادوري و أشرف لزعر لاعب نيوكاستل الانجليزي .

و صرح رونار في حوار مع الموقع الرسمي للجامعة المغربية لكرة القدم، أنه فضل عدم استدعاء زياش لأنه يتوفر على لاعبين بارزين في وسط الميدان، من حجم يونس بلهندة الذي يتصدر الدوري الفرنسي مع نيس، و أيضا مبارك بوصوفة الذي يتصدر الدوري الإماراتي رفقة الجزيرة ، مضيفا أنه فضل عدم استدعاء نجم أجاكس أمستردام ، لأنه سيكون من الصعب عليه ان يجاري ايقاع التنافس خلال ثلاث مباريات في وقت قصير، وتابع "سيكون ذلك صعبا عليه وعلى المجموعة، لذلك اخترت لاعبين متمرسين أكثر، وحتى لا يظل رهين كرسي الاحتياط قد يظهر لدقائق وقد لا تتاح له الفرصة".

و بخصوص اقصاء عمر القادوري ، أكد رونار أن رصيده من المباريات مع نابولي غير كاف ليكون ضمن المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا ، حيث لعب منذ بداية الموسم 39 دقيقة، كما أنه منذ عدة أسابيع لايشارك مع الفريق بشكل نهائي، مبرزا أن اللاعب يحتاج للحصول على فرصة للعب سواء داخل فريقه أو تغيير وجهته خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، حتى يتمكن من العودة إلى المنتخب المغربي.

و أضاف مدرب المنتخب المغربي، أن غياب التنافسية عن اللاعب أشرف لزعر ، حتمت عدم استدعاءه للمنتخب في الفترة الحالية، إذ بعد انتقاله للعب مع نيوكاستل لم يلعب منذ بداية الموسم سوى 90 دقيقة خلال مباراة عن منافسات كأس العصبة ، مضيفا أن " من الصعب أن أعتمد عليه، في مناسبة من حجم كأس إفريقيا للأمم".