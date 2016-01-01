تغريدة نارية من حارس المنتخب المغربي بعد اقصاء رونار لحكيم زياش
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
خرج خالد سينوح، الحارس السابق للمنتخب المغربي ، بتغريدة نارية بعد اقصاء نجم أجاكس أمستردام حكيم زياش من لائحة الاسود الأولية استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون.
و كتب سينوح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " ، “إنها فضيحة أن لا يتواجد لاعب جيد كحكيم زياش مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا ".
و صرح الناخب الوطني هيرفي رونار في حوار مع الموقع الرسمي للجامعة المغربية لكرة القدم، أنه فضل عدم استدعاء زياش لأنه يتوفر على لاعبين بارزين في وسط الميدان، من حجم يونس بلهندة الذي يتصدر الدوري الفرنسي مع نيس، و أيضا مبارك بوصوفة الذي يتصدر الدوري الإماراتي رفقة الجزيرة .
و أضاف أنه فضل عدم استدعاء نجم أجاكس أمستردام ، لأنه سيكون من الصعب عليه ان يجاري ايقاع التنافس خلال ثلاث مباريات في وقت قصير، وتابع "سيكون ذلك صعبا عليه وعلى المجموعة، لذلك اخترت لاعبين متمرسين أكثر، وحتى لا يظل رهين كرسي الاحتياط قد يظهر لدقائق وقد لا تتاح له الفرصة".
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