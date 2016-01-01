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المنتخب الوطني يجري تداريبه بحضور الجالية المغربية بدولة الإمارات

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 28 دقيقة مضت
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المنتخب الوطني يجري تداريبه بحضور الجالية المغربية بدولة الإمارات المنتخب الوطني يجري تداريبه بحضور الجالية المغربية بدولة الإمارات

أخبارنا المغربية : الرباط

خاض المنتخب الوطني صباح يومه السبت 31 دجنبر 2016، حصة تدريبية بحضور الجالية المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى أرضية ملعب طحنون بن محمد، قضى الأسود ساعتين من التداريب طبعتها الجدية والحماس امام أنظار أفراد الجالية المغربية، التي حضرت لتقديم الدعم المعنوي للاعبين في هذه المرحلة من التجمع الإعدادي قبل التوجه للغابون لخوض غمار كأس الأمم الأفريقية.

وإثر ذلك,قرر الناخب الوطني السيد هيرفي رونار اراحة اللاعبين عشية اليوم السبت وغدا الأحد، على أن تستأنف التداريب يوم الاثنين بإجراء حصين تدريبيتين.

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