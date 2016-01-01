هل ستبعد الإصابة النصيري أيضا عن الأسود في كأس إفريقيا؟
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
بعد توالي الإصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب المغربي الذين استدعاهوهم هيرفي رونار لخوض غمار نهائيات الكان، صدم الجمهور المغربي عند رؤيتهم للمهاجم الشاب يوسف النصيري يغادر مضطرا رقعة الميدان متأثرا بالإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت يوم أمس المتخب المغربي بنظيره الفنلندي.
مصادر من البعثة المغربية المتواجدة بالإمارات طمأنت المغاربة بخصوص إصابة النصيري، حيث أكدت أن الأمر يتعلق ألم خفيف لازال يحس به اللاعب ،إد أنه سيكون جاهزا مائة في المائة في أولى مباريات الكان المرتقبة الإثنين القادم .
للإشارة فإن الإصابات المفاجئة حرمت الناخب الوطني من خدمات كل من أمرابط وبوفال وبلهندة وطنان، كما تحوم شكوك حول الحالة الصحية للحداد والذي كان من المرجح أن يلتحق بالمعسكر لتعويض غياب بوفال.
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