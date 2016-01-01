الرئيسية | رياضة | أسود الأطلس | هل ستبعد الإصابة النصيري أيضا عن الأسود في كأس إفريقيا؟

هل ستبعد الإصابة النصيري أيضا عن الأسود في كأس إفريقيا؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هل ستبعد الإصابة النصيري أيضا عن الأسود في كأس إفريقيا؟

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

بعد توالي الإصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب المغربي الذين استدعاهوهم هيرفي رونار لخوض غمار نهائيات الكان، صدم الجمهور المغربي عند رؤيتهم للمهاجم الشاب يوسف النصيري يغادر مضطرا رقعة الميدان متأثرا بالإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت يوم أمس المتخب المغربي بنظيره الفنلندي.

مصادر من البعثة المغربية المتواجدة بالإمارات طمأنت المغاربة بخصوص إصابة النصيري، حيث أكدت أن الأمر يتعلق ألم خفيف لازال يحس به اللاعب ،إد أنه سيكون جاهزا مائة في المائة في أولى مباريات الكان المرتقبة الإثنين القادم .

للإشارة فإن الإصابات المفاجئة حرمت الناخب الوطني من خدمات كل من أمرابط وبوفال وبلهندة وطنان، كما تحوم شكوك حول الحالة الصحية للحداد والذي كان من المرجح أن يلتحق بالمعسكر لتعويض غياب بوفال.

مجموع المشاهدات: 1044 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)