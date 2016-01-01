قرعة تصفيات كأس افريقيا 2019 تضع المغرب في مواجهة البلد المنظم و هذه هي نتائجها

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أسفرت قرعة إقصائيات كأس افريقيا للأمم 2019 المقرر تنظيمها بالكاميرون، والتي جرت اليوم الخميس بالعاصمة الغابونية ليبروفيل عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، إلى جانب المنتخب الكاميروني الذي يشارك في التصفيات رغم تنظيمه للبطولة، إضافة إلى مالاوي، والفائز في مباراة الدور التمهيدي من منتخبي موريشيوس وجزر القمر. وتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة، بالإضافة إلى أفضل 3 منتخبات، محتلة للمركز الثاني، فضلا عن مستضيف الدورة، ومنتخب آخر من نفس مجموعته.

وفي ما يلي النتائج الكاملة لقرعة التصفيات:

المجموعة الأولى: السنغال - غينيا الإستوائية - السودان - الفائز من ساوتومي ومدغشقر

المجموعة الثانية: الكاميرون- المغرب- مالاوي- الفائز من موريشيوس وجزر القمر

المجموعة الثالثة: مالي - الجابون - بوروندي- الفائز من جيبوتي وجنوب السودان

المجموعة الرابعة: الجزائر- توجو- بنين- جامبيا

المجموعة الخامسة: نيجيريا - جنوب إفريقيا - ليبيا- سيشل

المجموعة السادسة: غانا- إثيوبيا- سيراليون- كينيا

المجموعة السابعة: الكونغو الديمقراطية - الكونغو - زيمبابوي- ليبيريا

المجموعة الثامنة: كوت ديفوار - غينيا - إفريقيا الوسطى- رواندا

المجموعة التاسعة: بوركينا فاسو - أنجولا- بوتسوانا- موريتانيا

المجموعة العاشرة: تونس - مصر - النيجر - سوازيلاند

المجموعة الحادية عشرة: زامبيا - موزمبيق - غينيا بيساو- ناميبيا

المجموعة الثانية عشرة: الرأس الأخضر- أوغندا- تنزانيا - ليسوتو