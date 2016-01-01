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رونار يحدد بديل سفيان بوفال

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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رونار يحدد بديل سفيان بوفال رونار يحدد بديل سفيان بوفال

أخبارنا المغربية : الرباط 

وجه الناخب الوطني السيد هيرفي رونار الدعوة لـ فيصل الهراس لاعب فريق هارت أوف ميدلوثيان الأسكتلندي، لتعزيز صفوف المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستجرى أطوارها بدولة الغابون من 14 يناير وإلى غاية 5 فبراير 2017.

وجاء قرار المناداة على فيصل الهراس لتعويض غياب سفيان بوفال، الذي كان قد التحق الأسبوع الماضي بمعسكر الأسود بمدينة العين الإماراتية، وعرض حالته على طبيب المنتخب الوطني الذي تأكد من عدم إمكانية مشاركته في الكأس الأفريقية بسبب الإصابة.

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