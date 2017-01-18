فوزي لقجع للمغاربة : "رونار باق واخا نتقصاو من الكان"
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية :
أقدمت جامعة فوزي لقجع على إدخال تعديل على عقدها مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي تولى قبل نحو 11 شهرا مهمة قيادة الطاقم التقني لأسود الأطلس، خلفا للمدرب السابق بادو الزاكي.
وأكدت "الأحداث المغربية" أن رئيس الجامعة توصل إلى اتفاق شفوي مع المدرب الفرنسي، تراجعت من خلاله الهيئة المشرفة على تدبير شؤون الكرة الوطنية عن اشتراط وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهاية كأس أمم إفريقيا، لاستمرار المدرب في منصبه، حيث تم تخفيض سقف التزامات الناخب الوطني إلى بلوغ دور ربع النهاية فقط، وهي المهمة التي أصبحت بدورها صعبة بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية.
ويرى المتتبعون في خطوة الجامعة محاولة للإبقاء على المدرب الثعلب على رأس الإدارة التقنية للمنتخب المغربي ورفع منسوب احتجاجات الجماهير المغربية الغاضبة من مستوى المنتخب و تصريحات رونار .
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مشي رونار
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