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فوزي لقجع للمغاربة : "رونار باق واخا نتقصاو من الكان"

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 53 دقيقة مضت
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فوزي لقجع للمغاربة : "رونار باق واخا نتقصاو من الكان"

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية :

أقدمت جامعة فوزي لقجع على إدخال تعديل على عقدها مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي تولى قبل نحو 11 شهرا مهمة قيادة الطاقم التقني لأسود الأطلس، خلفا للمدرب السابق بادو الزاكي.

 وأكدت "الأحداث المغربية" أن رئيس الجامعة توصل إلى اتفاق شفوي مع المدرب الفرنسي، تراجعت من خلاله الهيئة المشرفة على تدبير شؤون الكرة الوطنية عن اشتراط وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهاية كأس أمم إفريقيا، لاستمرار المدرب في منصبه، حيث تم تخفيض سقف التزامات الناخب الوطني إلى بلوغ دور ربع النهاية فقط، وهي المهمة التي أصبحت بدورها صعبة بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية.

ويرى المتتبعون في خطوة الجامعة محاولة للإبقاء على المدرب الثعلب على رأس الإدارة التقنية للمنتخب المغربي ورفع منسوب احتجاجات الجماهير المغربية الغاضبة من مستوى المنتخب و تصريحات رونار .

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (8 تعليق)

1 | شيبوب المزابي
من تكون أنت أيها القرد لتتخذ قرارا يرفضه المغاربة
نحن نرفضك أنت يا لقجع الجيعان لأنك تأخذ الحلاوة من عند رونارد شهريا 100000 ملايين شهريا وتحولها إلى حساب ابنتك وزوجتك . تفو على كمامر
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:16
2 | مواطن
مشي رونار
المغاربة بغاو اقالة اعضاء الجامعة
مشي رونار
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:18
3 | MAGRIBI
فرنسا
ظبيعي أنه سيبقى حتى بعد الإقصاء لأن سفير فرنسا أي المقيم العام هو من يعين ... من يتحدث عن الإستقلال فهو واهم
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:18
4 | مواطن
مزوج معاه؛ديه لدارك؛ميبقاش مدرب.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:19
5 | Fahd
كرة القدم المغربية
انا مع إبقاء نفس المدرب واعتقد ان الفشل يكون سببه هو تغيير المدربين وكذلك الصحافة التي أصبحت تتدخل في الاعبين من يجب أن يلعب ومن لا يجب أن لا يلعب وكذلك الجمهور في عوض تشجيع المنتخب يحبطونه انظروا إلى البرازيل خسرت انتم الالمان 7:0 ومع ذلك الصحافة البرازيلية و كذلك الجمهور بقوا يشجعونهم
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-7
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:19
6 | ahmed
allez-y
emmenez lui votre femme pour en jouer avec en quoi çà nous regarde stupide que tu es renard ou âne comme le notre ils restent des animaux pas plus que ceux qui veulent protéger les français qu'ils aillent le faire en france et non pas dans notre maroc que nous défendrons avec nos dents mettez vous çà dans le cul puisque vous n'avez sûrement pas de cervelles
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0
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:38
7 | عادل الساعدي
الكرة المغربية
الحالة هي هي واخا بقا رونار ولا مشا ماغدي تغير حتى شي حاجة
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3
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 11:09
8 | مواطن
دير لي بغيتي عباد ماما فرنسا هما هكاك ولكن متنساش كلامك لي قولتي وشوف واش كلام الشعب ولا كلامك لي غايكون زمن العبودية سينتهي والاسياد والرجال لي فيهم الغيرة على بلادهم غايعلموكم معنى الوطنية يامن تبيعون الهوية المغربية للفرنسيين خربتونا إعلاميا ثقافيا اجتماعيا وكلنا الله فيكم ياخدام ماما فرنسا
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2
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 11:10
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

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