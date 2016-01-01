رونار يركز على هذا الأمر المهم لتحقيق الفوز أمام الطوغو

أفاد مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار أن العناصر الوطنية ليس أمامها خيار آخر غير الفوز في مباراتها غدا الجمعة ضد الطوغو، برسم الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الثالثة، للاحتفاظ بكامل حظوظها للتأهل لدور ربع نهاية كأس أمم افريقيا 2017 بالغابون. وأشار رونار في ندوة صحفية، أقيمت بالملعب الجديد بأوييم، الذي يحتضن مباريات المجموعة الثالثة "أن الفوز أمام الطوغو سيكون حاسما، من أجل مواصلة المنافسة، حيث يعي الجميع أنه ليس هناك بديل آخر عن الانتصار، من أجل مواصلة المشوار، وتحقيق الهدف المحدد".



وفي حديثه عن الجانب النفسي للاعبين أوضح المدرب الفرنسي، الذي سبق له التتويج بكأس افريقيا مع منتخبي كوت ديفوار وزامبيا، "أنه يعطي أهمية خاصة للإعداد النفسي من أجل إعطاء الثقة لجميع اللاعبين".



وأضاف رونار "أن المنتخب المغربي قدم مباراة جيدة ضد الكونغو الديمقراطية، وكان قريبا من الفوز بنقاط المباراة (17 تسديدة للمرمى و42 تمريرة)، حيث طلب من اللاعبين بعد الهزيمة، مواصلة بنفس الايقاع، ونفس العزيمة والارادة، وعدم الشك في قدراتهم، وعدم الاستسلام من أجل الاستمرار في المنافسات".



وأكد الناخب الوطني أن المجموعة الوطنية، "لم تقدم أداء سيئا في المباراة الأولى رغم الهزيمة، لذلك لن يتم تغيير كل شيء، لأنه ينبغي في بعض الأحيان فصل الأداء عن النتيجة، للاحتفاظ بالثقة في النفس، لأنها العامل الأساس الذي يمكن من قلب المعطيات".



وشدد "على أن اللاعبين جاهزون للقاء المقبل، وواعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أن المجموعة التي ستواجه الطوغو لن تعرف تغييرات كبيرة بالمقارنة مع تلك التي واجهت منتخب الكونغو الديمقراطية".



من جانبه عبر مهاجم المنتخب المغربي يوسف العربي، عن "أسفه للهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وعن أمله في أن تعود العناصر الوطنية للمنافسة ومواصلة المشوار بنجاح من خلال مباراة الطوغو التي تعتبر حاسمة من أجل التأهل لدور الربع". وقال العربي "إن اللاعبين يعرفون جيدا منتخب الطوغو، كما أن المدربيين يعرفان بعضهما البعض جيدا"، مضيفا أن اللاعبين لديهم كامل الثقة في قدراتهم، حيث سيحاولون تسجيل هدف في وقت مبكر ومواصلة التركيز طوال المباراة". وخلص الناخب الوطني هيرفي رونار إلى أنه "لا ينتظر هدية من "أستاذه" كلود لوروا الذي تجمعه به صداقة حميمة، مشيرا إلى المهارات التي يتمتع بها لاعبو منتخب الطوغو، الذين أرغموا منتخب كوت ديفوار حامل اللقب على التعادل في المباراة الأولى".



وعن اللقاء الآخر برسم نفس المجموعة، يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب كوت ديفوار ابتداء من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.



وفي آخر لقاءات المجموعة المرتقبة يوم 24 يناير، يواجه أسود الأطلس منتخب كوت ديفوار، فيما يلتقي منخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب الطوغو.