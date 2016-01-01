رونار يحذف صورته من "الانستغرام" بسبب تعليقات الجمهور المغربي
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
أقدم الناخب الوطني هيرفي رونار، على حذف صورته الشخصية من حسابه بموقع "الانستغرام"، بسبب الكم الهائل من تعليقات الجمهور المغربي التي انتقدته بسبب اختياراته التكتيكية في مباراة الكونغو الديمقراطية.
و عاتبت الجماهير المغربية كثيرا المدرب الفرنسي بسبب تأخره في اقحام المهاجم يوسف العربي ، بينما طالبه البعض بالرحيل في حال اقصاء المنتخب المغربي من الدور الأول لأمم أفريقيا .
و يبدو أن رد فعل الجمهور المغربي لم يرق هيرفي رونار ، ليقوم سريعا بحذف الصورة التي تضمنت التعليقات المذكورة بعد ساعات قليلة من نشرها .
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