ودية .. المنتخب المغربي للشبان يتعثر مجددا أمام نظيره المصري
تعثر المنتخب المغربي لكرة القدم للشبان أمام نظيره المصري بهدف للاشىء، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.
وسجل هدف المنتخب المصري اللاعب محمد عبد السلام في الدقيقة 28.
وكان الفريق المغربي انهزم أمام نظيره المصري (0-2) في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي على أرضية الملعب ذاته. وتدخل المبارتان الوديتان ضمن استعدادات منتخب "الفراعنة" للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للشبان في كرة القدم 2017 ، المقررة في الفترة ما بين 26 فبراير و12 مارس بزامبيا.
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