الرئيسية | رياضة | أسود الأطلس | ودية .. المنتخب المغربي للشبان يتعثر مجددا أمام نظيره المصري

ودية .. المنتخب المغربي للشبان يتعثر مجددا أمام نظيره المصري

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ودية .. المنتخب المغربي للشبان يتعثر مجددا أمام نظيره المصري ودية .. المنتخب المغربي للشبان يتعثر مجددا أمام نظيره المصري

تعثر المنتخب المغربي لكرة القدم للشبان أمام نظيره المصري بهدف للاشىء، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وسجل هدف المنتخب المصري اللاعب محمد عبد السلام في الدقيقة 28.

وكان الفريق المغربي انهزم أمام نظيره المصري (0-2) في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي على أرضية الملعب ذاته. وتدخل المبارتان الوديتان ضمن استعدادات منتخب "الفراعنة" للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للشبان في كرة القدم 2017 ، المقررة في الفترة ما بين 26 فبراير و12 مارس بزامبيا.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)