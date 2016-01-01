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هذا ما قاله مدرب الطوغو كلود لوروا بعد الهزيمة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 18 دقيقة مضت
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هذا ما قاله مدرب الطوغو كلود لوروا بعد الهزيمة هذا ما قاله مدرب الطوغو كلود لوروا بعد الهزيمة

أخبارنا المغربية 

عقب المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والطوغولي (3-1)، مساء أمس الجمعة بأوييم، برسم مباريات الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون ، قال كلود لوروا مدرب منتخب الطوغو " استطعنا تقديم أداء جيد رغم الهزيمة، تمكنا من التقدم في المباراة، لكن سجل علينا من كرتين ثابتتين 

و أضاف : " للأسف انكمشنا في الدفاع من أجل تقديم مباراة متوازنة، لكن في النهاية انهزمنا، سنواصل تقديم أفضل أداء لنا، اللقاء المقبل سيكون صعبا جدا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يحتاج لنقطة واحدة فقط من أجل التأهل، مثل المغرب، لدينا كل المميزات التي تجعلنا ندافع عن حظوظنا حتى النهاية".

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