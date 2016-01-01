غانم سايس يهدي هدفه إلى روح جده الراحل و بنعطية يصرح " ننافس من أجل بلدنا في ظروف صعبة"

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قال غانم سايس ، مسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي ، في تصريح صحفي عقب المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والطوغولي (3-1)، " : كان صعبا بالنسبة لي خاصة بعد يوم من الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية، أن أتلقى خبر وفاة جدي، الفريق كله كان إلى جانبي وساندني، لهذا اتخدت قراري بالبقاء، أهدي هدفي إلى روح جدي وجميع أقربائي".

من جهته ، صرح مهدي بنعطية ، عميد المنتخب الوطني المغربي قائلا " نهدي هذا الفوز إلى مشجعينا وإلى الجمهور المغربي، إننا ننافس من أجل بلدنا في ظروف صعبة، لكن لدينا العزيمة والإرادة من أجل تقديم أشياء جميلة، لم ننتهي بعد ويجب علينا الفوز على منتخب كوت ديفوار من أجل التأهل للدور المقبل".

و قال منير عوبادي ، وسط ميدان المنتخب المغربي، " كان فوزا مستحقا، أصبنا بخيبة أمل بعد المباراة الأولى، لكننا قمنا برد فعل جيد هذا اليوم، اللقاء المقبل ضد كوت ديفوار سيكون بمثابة مباراة نهاية، يجب علينا تقديم أداء كبير من أجل التأهل، كل شيء جيد لحد الآن وأتمنى أن يستمر كذلك" .