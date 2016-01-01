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هرمنا من أجل هذه اللحظة .. أول فرحة للمغرب في الكـان منذ 9 سنوات

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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هرمنا من أجل هذه اللحظة .. أول فرحة للمغرب في الكـان منذ 9 سنوات هرمنا من أجل هذه اللحظة .. أول فرحة للمغرب في الكـان منذ 9 سنوات

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

بفوزه البين و الرائع أمام منتخب الطوغو بنتيجة 3-1 في كان الغابون ، يكون المتخب المغربي قد حقق أول انتصار هام في نهائيات أمم أفريقيا منذ 9 سنوات بالتمام و الكمال، حيث يعود آخر فوز للنخبة الوطنية في المحفل الافريقي الى 21 يناير 2008 عندما سحق نامبيا بنتيجة 5-1، في مباراة تألق فيها الدولي المغربي السابق سفيان العلودي بتوقيع "هاتريك" .

و كان الأسود قد حققوا انتصارا شكليا في كان 2012 المنظمة في الغابون و غينيا الاستوائية على حساب النجير بهدف لصفر ، على اعتبار خروجهم المبكر من البطولة اثر خسارتين أمام كل من تونس و الغابون .

و علق فايسبوكيون على الفرحة الاولى للمغرب في الكـان منذ 9 سنوات  بالعبارة الشهيرة " هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية".

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