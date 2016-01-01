الشاب "أزنزار" .. مشجع مغربي غامر بحياته لمساندة الأسود بالغابون

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

في مبادرة فريدة من نوعها وسباقة بمنطقة سوس ، أقدم الشاب "أزنزار" ابن مدينة أكادير على خوض مغامرة محفوفة بالمخاطر عبر سفره إلى الأدغال الإفريقية وبالضبط دولة الغابون التي تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم٠

وتحمل رحلة "أزنزار" حسب تصريحه لجريدة أخبارنا عدة دلالات ورموز قوية متجذرة في العمق التاريخي للشباب السوسي الأمازيغي الذي يحمل رسائل السلم والأمان وقيم التسامح والتعايش مع مختلف شعوب العالم؛ ولصلة أواصر الأخوة والقرابة ومد جسور التعاون بين أمازيغ المغرب و الغابون .

وتجدر الإشارة أن هذا الشاب عانى الأمرين خلال بحثه عن تأشيرة دخول الأراضي الغابونية؛ بعد تعنت الجهات المكلفة بمد يد المساعدة له حتى آخر اللحظات حسب تصريحاته مما يحتم على الجهات الوصية تشجيع مثل هذه المبادرات الخلاقة والهادفة التي تتماشى مع الخطوات المولية للملك محمد السادس وسياسته في إطار إنفتاحه على الدول الإفريقية؛ والرعاية التي يوليها لهذه الشعوب .

وأضاف "أزنزار" أنه " نحن كشباب مغاربة يجب علينا الإقتداء بملكنا الحبيب ونكرس لقيم التسامح و نثبت للعالم أن المغرب بلد الأمن والأمان تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".