الزاكي : لماذا لم يلوموا رونار عندما قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا

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قال بادو الزاكي، الناخب الوطني السابق لأسود الأطلس، إن " مصير المنتخب بيده، والوقت ليس مناسبا لمحاسبة رونار".

و خلال حوار مع يومية "المساء" ، تحدث الزاكي عن إبعاد رونار للاعب زياش حيث قال "أنا أيضا أبعدت لاعبين تحدث عنهم الجمهور، ولذلك لا يمكنني أن ألوم رونار لأنه أبعد زياش".

و عاد الزاكي ليوجه مدفعيته لرونار بالقول " لماذا أتلقى أنا كل هذه الانتقادات ..؟ بينما لم يتم لوم من قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا".