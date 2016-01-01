الزاكي : لماذا لم يلوموا رونار عندما قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا
بواسطة 36 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
قال بادو الزاكي، الناخب الوطني السابق لأسود الأطلس، إن " مصير المنتخب بيده، والوقت ليس مناسبا لمحاسبة رونار".
و خلال حوار مع يومية "المساء" ، تحدث الزاكي عن إبعاد رونار للاعب زياش حيث قال "أنا أيضا أبعدت لاعبين تحدث عنهم الجمهور، ولذلك لا يمكنني أن ألوم رونار لأنه أبعد زياش".
و عاد الزاكي ليوجه مدفعيته لرونار بالقول " لماذا أتلقى أنا كل هذه الانتقادات ..؟ بينما لم يتم لوم من قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا".
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟