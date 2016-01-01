الرئيسية | رياضة | أسود الأطلس | الزاكي : لماذا لم يلوموا رونار عندما قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا

الزاكي : لماذا لم يلوموا رونار عندما قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الزاكي : لماذا لم يلوموا رونار عندما قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا الزاكي : لماذا لم يلوموا رونار عندما قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا

أخبارنا المغربية 

قال بادو الزاكي، الناخب الوطني السابق لأسود الأطلس، إن " مصير المنتخب بيده، والوقت ليس مناسبا لمحاسبة رونار".

و خلال حوار مع يومية "المساء" ، تحدث الزاكي عن إبعاد رونار للاعب زياش حيث قال "أنا أيضا أبعدت لاعبين تحدث عنهم الجمهور، ولذلك لا يمكنني أن ألوم رونار لأنه أبعد زياش".  

و عاد الزاكي ليوجه مدفعيته لرونار بالقول " لماذا أتلقى أنا كل هذه الانتقادات ..؟ بينما لم يتم لوم من قال إن المغرب لا يمتلك تاريخا كرويا". 

مجموع المشاهدات: 585 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)