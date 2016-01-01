قبيل اللقاء الحاسم، هذه هي آخر مرة انتصر فيها المغرب على كوت ديفوار
أخبارنا المغربية : محمد الميمموني
لم تعد تفصلنا سوى بضع ساعات عن الموقعة الحاسمة التي سيخوضها المنتخب المغربي بأوييم ضد منتخب كوت ديفوار برسم الجولة الثالثة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، الانتصار الواضح للسود في المباراة السابقة على الطوغو رفع من معنويات الجماهير المغربية وجعلها متشبثة بأمل التأهل إلى دور الربع رغم أن المنافس هو حامل اللقب، وتاريخ المواجهات بين الطرفين يميل قليلا لصالحه.
فمن أصل 20 مباراة جمعت المنتخبين حتى الآن فقد عاد الفوز في 5 مناسبات للفريق الوطني، فيما عاد الفوز في 7 مباريات للمنتخب الإيفواري وتعادل المنتخبات في 8 مباريات.
هذا ويعود آخر فوز للأسود ضد الفيلة إلى المباراة التي أجريت 13 نونبر 1994 برسم اقصائيات كأس إفريقيا للأمم 1996 حيث حقق الأسود الفوز بهدف نظيف.
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