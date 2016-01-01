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مغربي يلتقي الملك بأمريكا و يطلب منه ضم نجله للمنتخب الوطني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مغربي يلتقي الملك بأمريكا و يطلب منه ضم نجله للمنتخب الوطني

أخبارنا المغربية : 

كشف محمد الجامعي، رئيس جمعية " أجاكس ميامي " ، أنه تحدث مع الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة ميامي، بخصوص نجله الراغب في حمل قميص المنتخب المغربي .

و قال المتحدث في تصريح لموقع  " اليوم 24 " :  " أخبرت الملك أن ابني ريان، الذي يلعب للمنتخب الأمريكي فئة الفتيان، يمني النفس باللعب للمغرب، وأخبرته أنه قمت بمحاولات عديدة ليتم ضمه للمنتخب المغربي بحكم الامكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها، لكن للأسف بدون جدوى، وقد تفهم الملك كلامي".

و أضاف " هو لاعب رسمي رفقة المنتخب الأمريكي وفريق إف سي فلوريدا، لكنني أرغب في حمله للقميص الوطني، خصوصاً أنه بات محط اهتمام فرق كبيرة بالدوري الاحترافي الأمريكي " .

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