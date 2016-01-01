المنتخب المغربي للشبان يهزم نظيره الجزائري الجزائر

أخبارنا المغربية :

فاز المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته عصر يومه الخميس 27 أبريل 2017 بالمنتخب الجزائري.

وتدخل هذه المباراة التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي للنجم الرياضي الساحلي في إطار منافسات كأس شمال إفريقيا التي تستضيفها دولة تونس.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، في هذه المباراة اللاعب حاتم الوهابي في الدقيقة 27 ، بينما وقع الهدف الثاني اللاعب إسماعيل لكرايهي في الدقيقة 57.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة سيجري المباراة الثانية له في هذه البطولة بعد غد السبت 29 أبريل 2017 أمام المنتخب الليبي.