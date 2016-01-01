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بطل فضيحة " الشيشا " يعود لصفوف المنتخب المغربي

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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بطل فضيحة " الشيشا " يعود لصفوف المنتخب المغربي

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

أعلن جمال السلامي ، الناخب الوطني المحلي، عن قائمة العناصر المشاركة في منافسات ألعاب التضامن الإسلامي بالعاصمة الأذرابيدجانية باكو ، ما بين 12 و 22 من شهر ماي المقبل.

وخلق السلامي الجدل بتوجيه الدعوة لفهد موفي المحترف بفريق سودان الفرنسي ، هذا الاخير سبق و طرد من صفوف المنتخب الاولمبي بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل ، ظهر خلاله يدخن "الشيشا" بمعسكر "أسود الأطلس" في مراكش رفقة لاعب المغرب التطواني حاليا عدنان بوموس.

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