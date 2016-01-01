هام للمنتخب المغربي بخصوص تصفيات المونديال...الفيفا يصدر قراره في حق الاتحاد المالي لكرة القدم
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي تجاه الاتحاد المالي لكرة القدم والذي كان أصدر في حقه في وقت سابق عقوبة إيقاف جميع منتخباته وأنديته من المشاركات الدولية والقارية، علما أن الماليين يتواجدون ضمن مجموعة المغرب في الإقضائيات المؤهلة إلى مونديال روسيا.
وحسب مصادر رسمية، فإن الفيفا قررت رفع العقوبات على المنتخب المالي حيث سيتمكن هذا الأخير من المشاركة في كل المنافسات الرياضية التي واجه خطر الإقصاء منها
وأعلن "الفيفا" أن كل المنتخبات المالية ستعود للبطولات القارية، وأن الأندية أيضا بات من حقها المشاركة في المسابقات الإفريقية ابتداءا من الموسم المقبل.
للإشارة فإن أسود الأطلس سيخوضون لقاءين حاسمين ضد المنتخب المالي شهر غشت القادم 2018.
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