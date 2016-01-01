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المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يضيع لقب بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يضيع لقب بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم

حل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 19 سنة ثانيا في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، التي جرت أطوارها من 27 أبريل الماضي إلى فاتح ماي الجاري، بمدينة سوسة التونسية.

 

وخلال اليوم الثالث من هذه البطولة، انهزم المتنخب الوطني بهدف لصفر أمام نظيره التونسي، مستضيف الدورة بهدف وحيد، والمتوج بلقبها.

 

وحل المنتخب الجزائري في المرتبة الثالثة، بينما جاء المنتخب الليبي رابعا.

 

وفي ختام البطولة، عبر مدرب المنتخب الوطني، مصطفى مديح، عن ارتياحه للنتيجة التي حققتها النخبة الوطنية، معربا عن أسفه لغياب جل اللاعبين الرسميين الملتزمين مع فرقهم لخوض نصف نهاية البطولة الوطنية للشبان.

 

ودعا الناخب الوطني، في تصريح للجريدة، إلى تغيير الصيغة التي تجرى بها بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم قصد جعلها مفيدة أكثر، من خلال دعوة المنتخبات من إفريقيا جنوب الصحراء للمشاركة فيها، بالنظر إلى علو كعب لاعبيها بالمقارنة مع نظرائهم من شمال إفريقيا في فئات الشبان.

 

وفي ما يلي النتائج الكاملة للبطولة:

 

اليوم الأول (الخميس 27 أبريل) :

 

المغرب-الجزائر ....2 -1

 

تونس -ليبيا.........2-0

 

اليوم الثاني (السبت 29 أبريل)

 

المغرب-ليبيا.........1-1

 

تونس-الجزائر ......0-1

 

اليوم الثالث (الاثنين 1 ماي)

الجزائر-ليبيا.......2-2

 

تونس-المغرب.....1-0

 

الترتيب النقط اللعب

 

1- تونس 6 3

 

2- المغرب 4 3

 

3-الجزائر 4 3

 

4- ليبيا 2 3

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