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5 لاعبين جدد بالمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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5 لاعبين جدد بالمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة

أخبارنا المغربية : الرباط

وجه السيد جمال السلامي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، الدعوة إلى 5 لاعبين للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي ستحتضنها العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك لتعويض خمسة لاعبين آخرين (أيوب العملود ومهدي دغوغي ومعاد صوحوفي ونور الدين الكرش ومحمد امين الصبار) الذين تعذر عليهم المشاركة في هذه المنافسات.

وفيما يلي أسماء اللاعبين الذين وجه لهم السيد جمال السلامي الدعوة :

أيمن الحسوني وحسام أمعنان (الوداد الرياضي) وسعد أيت الخرصة ومحمد مورابيط (اولمبيك أسفي) وزكارياء مترجي (حسنية اكادير).

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