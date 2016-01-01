هذا هو ترتيب المنتخب المغربي في تصنيف الفيفا الجديد

حافظ المنتخب المغربي على مركزه الـ 53 في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، و ذلك برصيد 633 نقطة.

و حدث اختلاف وحيد على قائمة الفرق الثلاث والسبعين الأولى في شهر أبريل ، تمثل في تراجع المنتخب السلوفاكي مرتبة واحدة ليصبح في المركز 24، مقابل تقدم بوليفيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز الـ73.

واحتل المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف برصيد 1672 نقطة، فيما حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 1603، وجاء المنتخب الألماني ثالثاً برصيد 1464 نقطة.

واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي برصيد 1411 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز السادس المنتخب الفرنسي برصيد .1294

وجاء في المركز السابع المنتخب البلجيكي برصيد 1281، وفي المركز الثامن البرتغال برصيد 1259 ثم منتخب سويسرا في المركز التاسع برصيد 1212 فيما احتل المنتخب الإسباني المركز العاشر برصيد 1204 نقطة.

وتقدمت مدغشقر 9 مراكز لتحتل المركز 111 وصعد منتخب جنوب السودان 8 مراكز ليحتل المركز 146، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب منتخب ملاوي حيث تراجع 14 مركزاً ليحتل المركز 114.

ويتصدر منتخب مصر تصنيف قارة أفريقيا برصيد 910 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 805 نقاط ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع برصيد 765 نقطة ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 726 نقطة، بينما يأتي المغرب في الصف العاشر أفريقيا .

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 820 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 700 نقطة ثم اليابان برصيد 685 نقطة ثم أستراليا برصيد 661 نقطة ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 646 نقطة ثم أوزبكستان والإمارات.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1076 نقطة يليه منتخب كوستاريكا برصيد 902 نقطة ثم أمريكا برصيد 847 نقطة ثم بنما برصيد 607 نقطة ثم هايتي برصيد 537 نقطة.