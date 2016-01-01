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الكاميرون تريد مواجهة المغرب في هذا التاريخ

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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الكاميرون تريد مواجهة المغرب في هذا التاريخ

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

اقترح الاتحاد الكاميروني، تاريخ 10 يونيو المقبل، موعدا للمواجهة المرتقبة مع نظيره المغربي ، في اطار تصفيات أمم أفريقيا عام 2019 بالكاميرون .

و كانت تقارير اعلامية سابقة ، قد كشفت أن الكاميرون ترغب في تأجيل مباراتها أمام المغرب، من أجل الاستعداد لكأس القارات في روسيا نهاية الشهر المقبل، قبل خروج التأكيد الرسمي من قبل  الاتحاد الكاميروني بخوض المباراة في موعدها على  ملعب بافوسام .

و تلعب الكاميرون (مستضيفة البطولة) في المجموعة الثانية رفقة كل من المغرب و جزر القمر ومالاوي.

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