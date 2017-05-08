المنتخب المغربي يفوز على السعودية في بطولة ألعاب التضامن الإسلامي

فاز المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بهدف لصفر في المباراة التي جمعته صباح يومه الاثنين 8 ماي 2017 بالمنتخب السعودي.

وسجل هدف المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في هذه المباراة التي قادها الحكم الأوكراني مايكولا بالكين، اللاعب شعيب مفتول في الدقيقة 75.

وتدخل هذه المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أزال" بمدينة باكو شوفالان، لحساب اليوم الأول من منافسات بطولة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها دولة أذربيجان.