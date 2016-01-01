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المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يتعادل مع الكاميرون (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يتعادل مع الكاميرون (فيديو)

أخبارنا المغربية : الرباط 

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بهدف لمثله في المباراة التير جمعته زوال يومه الخميس 11 ماي 2017 بالمنتخب الكاميروني لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة ألعاب التضامن الإسلامي.

وكان المنتخب الكاميروني سباقا للتسجيل في هذه المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كاييل أريبنا بواسطة اللاعب فرانس جاكوب في الدقيقة 30 ، قبل أن يتمكن اللاعب حمزة كودالي من توقيع هدف التعادل في الدقيقة 90.

وبعد هذه النتيجة أصبح المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يتوفر على أربع نقاط جمعها من فوز وتعادل، علما أنه سيواجه في المباراة الأخيرة عن المجموعة الأولى نظيره الأذربيجاني.

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