رونار : ثلاث شائعات أغضبتني ودفعتني لمقاطعة الإعلام المغربي

أخبارنا المغربية : متابعة

كشف هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ، ان ثلاث اشاعات اطلقتها الصحافة المغربية قد أغضبته وساهمت في توسيع هوة الخلاف مع مكونات الجسم الصحفي المغربي.

و يتعلق الامر باتهامه بامتلاك مشاريع تجارية في الدار البيضاء واختراق حياته الشخصية بشكل غير مسبوق ثم اتهامه بارتكاب فعل غير اخلاقي خلال نهائيات كأس افريقيا في الغابون.

وأضاف في لقاء مصالحة مع الصحافيين ان العلاقة مع رجال ونساء الاعلام تحتاج الى جرعات احتراف .