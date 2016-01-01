المنتخب المغربي يمطر شباك جزر موريس بثمانية أهداف و يتأهل لنصف نهاية الألعاب الفرنكوفونية
أخبارنا المغربية : الرباط
تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى نصف نهاية دورة الألعاب الفرنكوفونية عقب فوزه في المباراة التي جمعته زوال يومه الأربعاء 26 يوليوز 2017 بمنتخب جزر موريس.
وفاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في هذه المباراة التي أجريت بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان بنتيجة 8 أهداف مقابل لا شيء.
وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة كل من سفيان كيين ( هدفان) وزكارياء ناسك ( هدفان) وحمزة هنوري ( هدفان) و زكارياء أزوض وعبد المنعم بوطويل.
بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في ... تفاصيل أكثر
- أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"
- فيديو جد مؤثر: هذا ما قاله الشرطي الشهير هشام ملولي للمغاربة بعد قرار توقيفه
- فيديو صادم..."مشرمل" بوجه مكشوف يحتجز فتاة ويعريها أمام أصدقائه ويجبرها على شرب الخمر
- بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟