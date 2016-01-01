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المنتخب المغربي يمطر شباك جزر موريس بثمانية أهداف و يتأهل لنصف نهاية الألعاب الفرنكوفونية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المنتخب المغربي يمطر شباك جزر موريس بثمانية أهداف و يتأهل لنصف نهاية الألعاب الفرنكوفونية

أخبارنا المغربية : الرباط

تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى نصف نهاية دورة الألعاب الفرنكوفونية عقب فوزه في المباراة التي جمعته زوال يومه الأربعاء 26 يوليوز 2017 بمنتخب جزر موريس.

وفاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في هذه المباراة التي أجريت بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان بنتيجة 8 أهداف مقابل لا شيء.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني  في هذه المباراة كل من سفيان كيين ( هدفان) وزكارياء ناسك ( هدفان) وحمزة هنوري ( هدفان)  و زكارياء أزوض وعبد المنعم بوطويل.

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