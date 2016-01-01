"فوزي لقجع" يعزي في وفاة الأسطورة عبد "المجيد الظلمي" و هذا ما قاله

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني





تقدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأعضاء المكتب المديري للجامعة بالتعازي إلى أسرة كرة القدم المغربية عموما، وعائلة الراحل عبد المجيد الظلمي الذي وافته المنية، مساء الخميس اثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 64 عاما ، وذلك خلال بيان للجامعة الوصية جاء فيه :

" تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم عبد المجيد الظلمي الذي وافته المنية يومه الخميس 27 يوليوز 2017 .

كما تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعازيها لأسرة كرة القدم الوطنية قاطبة في فقدان أحد أساطير كرة القدم المغربية، إذ سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات وقاد النخبة الوطنية للفوز بكأس إفريقيا للأمم عام 1976بأثيوبيا، كما انه شارك رفقة الأسود في ملحمة المكسيك عندما تأهل المنتخب الوطني للدور الثاني من منافسات كأس العالم لسنة 1986، فضلا أنه لعب لفريقي الرجاء الرياضي وجمعية الحليب رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".