المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الفرنكوفونية
أخبارنا المغربية - الرباط
تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لنهائي دورة الألعاب الفرنكوفونية عقب فوزه في المباراة التي جمعته زوال يومه الجمعة 28 يوليوز 2017 بمنتخب الكونغو الديمقراطية.
وفاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في هذه المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان بنتيجة هدف واحد لصفر.
وسجل هدف المنتخب الوطني في هذا اللقاء اللاعب حمزة هنوري في الدقيقة 85.
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