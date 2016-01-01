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فؤاد شفيق يعوض هذا اللاعب في لائحة الأسود

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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فؤاد شفيق يعوض هذا اللاعب في لائحة الأسود

أخبارنا المغربية - الرباط

وجه الناخب الوطني السيد هيرفي رونار الدعوة لـ فؤاد شفيق لاعب نادي ديجون الفرنسي للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني الأول؛ الذي سينطلق الأحد فاتح أكتوبر 2017 بمدينة الرباط؛ تحضيرا للقاء منتخب الغابون برسم الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم فيفا روسيا 2018.

وجاء قرار المناداة على اللاعب فؤاد شفيق لتعويض غياب لاعب نادي ليل الفرنسي حمزة منديل بعد التأكد من عدم جاهزيته.

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