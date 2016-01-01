"رونار" في أول تصريح عقب القرعة النارية:"إن شاء الله سيكون كل الخير"

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

لم يخف الناخب الوطني مخاوفه من المجموعة القوية التي أوقعت القرعة المغرب فيها حيث سيكون مضطرا لمواحهة كل من إسبانيا والبرتغال وإيران.

رونار اعتبر أن صعوبة المجموعة تتطلب من الأسود بذل أقصى جهد خلال المباريات مشددا على أنه "لن نذهب إلى روسيا من أجل المشاركة فقط ، بل سنكون واثقين من حظوظنا وسندافع عليها".

وأضاف رونار أن المجموعة قوية على الورق، لكن على أرضية الميدان تكون هناك معطيات أخرى ستؤخذ بعين الاعتبار معتبرا أن مستوى كأس العالم يكون دائما هكذا.

هذا وطمأن الناخب الوطني المغاربة في ختام تصريحه ل"بين سبورت" قائلا :" "إن شاء الله سيكون كل الخير".