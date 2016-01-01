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السفارة الأمريكية تُحذر إسبانيا والبرتغال من أسود الأطلس في المونديال

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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السفارة الأمريكية تُحذر إسبانيا والبرتغال من أسود الأطلس في المونديال

أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

وجهت السفارة الأمريكية بالعاصمة الرباط ، تحذيرا لمنتخبات اسبانيا و البرتغال و ايران ، المنتمية للمجموعة الثانية في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018، التي ستجرى في روسيا.

و بعد قرعة المونديال، نشرت الصفحة الفايسبوكية الرسمية للسفارة ، صورة لأسود الأطلس، مرفقة بتدوينة بالعربية والإنجليزية جاء فيها "مجموعة B - إحذروا الأسود ! Group B - beware of lions!".

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