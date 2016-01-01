هذه المنتخبات الأوروبية والآسيوية المرشحة لمواجهة "الأسود" قبل المونديال

أخبارنا المغربية ـ الرباط

بعد الاعلان عن نتائج قرعة مونديال 2018 في روسيا، التي أوقعت المغرب في "مجموعة الموت" مع إسبانيا والبرتغال، كشفت مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن الاخيرة باشرت باجراء اتصالات مع 3 اتحادات أوروبية، ويتعلق الأمر ببولونيا وبلجيكا وإيسلندا، لإجراء مباريات ودية استعدادا لمونديال روسيا.

و يبحث الطاقم الفني للاسود بقيادة هيرفي رونار عن منتخب آسيوي لمواجهته وديا استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم ، حيث أن منتخبا الأردن وقطر يتصدران قائمة المنتخبات الآسيوية المرشحة لمواجهة المغرب قبل المونديال.