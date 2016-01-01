منتخب عالمي يطلب مواجهة الجزائر بسبب المغرب

أخبارنا المغربية ـ نوفل العمراني

كشفت تقارير اعلامية جزائرية أن الإتحاد البرتغالي لكرة القدم ربط الإتصال بالناخب الجزائري رابح ماجر عن طريق مسير سابق في نادي “بورتو” ، يشتغل حاليا في الإتحاد، من أجل اقامة مباراة ودية قبل مونديال روسيا.

و أوضح موقع "البلاد"، أن اختيار الإتحاد البرتغالي للمنتخب الجزائري يأتي بسبب تقارب طريقة اللعب مع المنتخب المغربي ، حيث ستكون المواجهة بمثابة إختبار مميز لزملاء رونالدو تحسبا لموقعة المغرب المبرمجة في الـ20 يونيو من السنة القادمة.

و أضافت المصادر أن الكلمة الأخيرة ستعود لرئيس الاتحاد الجزائري للعبة، خير الدين زطشي، الذي يولي أهمية للجانب اللوجيتسيكي والمالي بالدرجة الأولى، وسيرى إن كانت كل التكاليف ستكون على عاتق الإتحاد البرتغالي لكرة القدم ، وفق ذات المصدر.