رسميا .. هذا هو مكان استعدادات الأسود لمونديال روسيا
أخبارنا المغربية ـ الرباط
حدد الإجتماع الذي عقده الناخب الوطني هيرفي رونار مع رئيس الجامعة السيد فوزي لقجع ، الخطوط العريضة لبرنامج تحضيرات الفريق الوطني لمونديال روسيا 2018 .
و حسب صحيفة "المنتخب" ، سيبدأ أسود الأطلس معسكرهم الإعدادي في النصف الثاني من شهر ماي بإقامة تربص داخلي بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة ، قبل التوجه إلى سويسرا لاقامة معسكر ثان، ومنها السفر إلى روسيا لمواجهة منتخب إيران يوم 15 يونيو بمدينة سان بترسبورغ.
ومن المنتظر صدور بلاغ رسمي عن الجامعة يحدد بشكل رسمي المباريات الودية الاعدادية لنهائيات كأس العالم سواء في شهر مارس القادم أو الفترة ستسبق مشاركة الاسود في المحفل العالمي .
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