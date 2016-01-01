العداء المغربي مهدي أفري يتأهل لنصف نهائي مسابقة 200 متر (تي 12)

تأهل العداء المغربي، لذوي الاحتياجات الخاصة، مهدي أفري، أمس الجمعة، إلى نصف نهائي مسابقة 200 متر لفئة (ت12) ضمن دورة الألعاب الأولمبية الموازية "البارلمبية" المقامة في ريو دي جانيرو من 7 إلى 18 شتنبر الجاري.



وأنهى أفري السباق باحتلاله المركز الأول في مجموعته بتوقيت 22 ثانية و69 جزءا من المئة، وراء البرتغالي لويس غونكلافيس الذي حقق توقيت 22 ثانية و83 جزءا من المئة.



وستجرى أطور نصف نهائي سباق 200 متر فئة (ت12) اليوم السبت، ابتداء من الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (الثانية بعد الزوال بتوقيت غرينيتش).



وبعد احرازه خمس ميداليات (2 ذ و 2 ف و 1ن) أصبح المغرب يحتل المركز 40 في سبورة الترتيب العام للألعاب الأولمبية الموازية.



وتعد هذ المشاركة الثامنة للمغرب في الألعاب البارلمبية، بعد ألعاب سيول 1988، وبرشلونة 1992، وأطلنطا 1996، وسيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012.



ويتنافس في دورة ريو حوالي 4300 بطلا وبطلة، يمثلون 160 بلدا في 22 نوعا رياضيا، من أجل الفوز بـ2642 ميدالية، منها 528 ذهبية.