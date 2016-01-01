تتويج مغربي في البطولة الدولية الخامسة الموازية للتايكوندو (الباراتايكوندو) بوارسو

فازت المغربية رجاء أقرماش بالميدالية الفضية في البطولة الدولية الخامسة الموازية للتايكوندو (الباراتايكوندو)، المقامة بوارسو يومي 16 و17 شتنبر، بمشاركة مجموعة من الدول الاوروبية و الاسيوية و الأمريكية والافريقية.



وأهدت أقرماش (ك44) المغرب ميداليته الفضية الأولى، خلال هذه الدورة في صنف 58 كلغ، فيما فازت المغربية الأخرى سكينة الصبار بالميدالية البرونزية في صنف 75 كلغ.



وأنهى المغربي محمد عطيف (ك44) البطولة في المركز الخامس لوزن 75 كلغ، كما حصل مواطنه أيوب الدويش (ك44) على نفس المرتبة الخامسة في صنف 61 كلغ.



وترأس وزير الرياضة والسياحة ببولونيا، ويتولد بانكا، بالاضافة إلى سفراء معتمدين بوارسو بما فيهم سفير المغرب، السيد يونس تيجاني وكذا ممثلين عن بلدية وارسو وأعضاء الجمعية البولونية للتايكوندو الاولمبي، والاتحاد الاوروبي للتايكوندو، اليوم الجمعة حفل الافتتاح لهذه المنافسة. وسيشارك المغرب، التي تلقى دعوة المشاركة في هذه المنافسة من طرف الاتحاد الدولي للتايكوندو والجامعة البولونية للعبة، في إطار الاستعدادات للألعاب الاولمبية طوكيو 2020 وكذا الاستحقاقات الدولية والقارية.



وضم الوفد المغربي من السيد حماد الشتواني (عضو جامعي) والسيد عزيز اسماعيلي ( المدرب الوطني) بالاضافة إلى أربعة لاعبين للتايكوندو.