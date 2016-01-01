المهدي افري يهدي المغرب ميدالية سادسة في الالعاب البارلمبية
بواسطة 55 دقيقة مضت
اخبارنا المغربية : مروان بنصالح
فاز العداء المغربي المهدي أفري، بسادس ميدالية للمغرب في الألعاب البارلمبية المقامة في ريو دي جانيرو البرازيلية، عقب فوزه مساء امس السبت، بالمركز الثالث في سباق 200 متر (فئة T12).
واحرز العداء الكوبي سافون بينيدا المركز الأول ليتوج بالميدالية الذهبية، فيما احتل العداء الجنوب افريقي لانجينهوفن المركز الثاني و فاز بالميدالية الفضبة.
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟