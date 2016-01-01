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المهدي افري يهدي المغرب ميدالية سادسة في الالعاب البارلمبية

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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المهدي افري يهدي المغرب ميدالية سادسة في الالعاب البارلمبية

اخبارنا المغربية : مروان بنصالح

فاز العداء المغربي المهدي أفري، بسادس ميدالية للمغرب في الألعاب البارلمبية المقامة في ريو دي جانيرو البرازيلية، عقب فوزه مساء امس السبت، بالمركز الثالث في سباق 200 متر (فئة T12).

واحرز العداء الكوبي سافون بينيدا المركز الأول ليتوج بالميدالية الذهبية، فيما احتل العداء الجنوب افريقي لانجينهوفن المركز الثاني و فاز بالميدالية الفضبة.

 

 

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