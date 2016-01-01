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عاجل .. العداء المغربي الأمين شنتوف يفوز بذهبية سباق الماراتون في الألعاب البارالمبية

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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عاجل .. العداء المغربي الأمين شنتوف يفوز بذهبية سباق الماراتون في الألعاب البارالمبية عاجل .. العداء المغربي الأمين شنتوف يفوز بذهبية سباق الماراتون في الألعاب البارالمبية

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

فاز العداء الأمين شنتوف ، قبل قليل ، بالميدالية الذهبية في سباق الماراتون فئة T11/12 ، برسم الألعاب البارالمبية التي تختتم اليوم بريو دي جانيرو.

و قطع العداء المنحدر من مدينة تطوان مسافة السباق في زمن قدره ساعتين و 32 دقيقة و 17 ثانية ، متقدما على وصيفه الاسباني البيرتو سواريز و صاحب الصف الثالث الياباني مساهيرو أوكامورا.

وتعتبر هذه الميدالية السابعة للمغرب في دورة ريو بعد ذهبيتين لكل من عز الدين نويري، ومحمد أمكون، وفضيتين لكل من المهدي أفري والأمين شنتوف، وبرونزيتين لكل من المهدي أفري ومحمد لهنا.

 

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