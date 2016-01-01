هذا ترتيب المغرب في جدول ميداليات الألعاب الباراليمبية بريو

أسدل الستار على منافسات دورة الألعاب الباراليمبية التي احتضنتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة من 7 وحتى 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، وتصدرت الصين المشهد باحتلالها المركز الأول بعدما حصدت 239 ميدالية، 107 ذهبية و81 فضية و51 برونزية.

و احتل المغرب الصف 33 في سبورة الميداليات ب 7 ميداليات منها 3 ذهبيات عبر كل من عز الدين نويري و محمد أمكون و الامين شنتوف، و فضيتين بواسطة المهدي أفري والأمين شنتوف، و برونزتين عبر المهدي أفري ومحمد لهنا.

و على صعيد الدول العربية، احتل المغرب الصف الرابع خلف تونس التي حلت في المركز الأول، بعدما احتلت المركز 21 في الترتيب العام برصيد 19 ميدالية، 7 ذهبية و6 فضية ومثلها برونزية.

أما مصر فاحتلت المركز الثالث بين الدول العربية، خلف تونس والجزائر، والـ30 في الترتيب الإجمالي بعدما حصدت 12 ميدالية، 3 ذهبيات و5 فضية و4 برونزية.

وجاءت بريطانيا في المركز الثاني عالمياً بعدما حصدت 147 ميدالية، 64 ذهبية و39 فضية، و44 برونزية، أما المركز الثالث فخطفته أوكرانيا بـ117 ميدالية (41 ذهبية و37 فضية و39 برونزية).

واحتلت الولايات المتحدة المركز الرابع بـ115 ميدالية (40 ذهبية و44 فضية و31 برونزية)، أما أستراليا فجاءت خامسة برصيد 81 ميدالية، 22 ذهبية و30 فضية و29 برونزية.