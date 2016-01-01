قراصنة يسربون قائمة تضم رياضيين مشهورين تعاطوا المنشطات

شر فريق القراصنة الإلكترونيين "Fancy Bear"، الاثنين، 19 سبتمبر/أيلول، الجزء الرابع من وثائق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا – WADA".

وضمت قائمة البيانات أسماء رياضيين مشهورين، يفترض أنهم تعاطوا مواد ممنوعة في ظل حصولهم على إعفاء يسمح لهم باستخدامها للعلاج.

وورد في القائمة بالتحديد أسماء رياضيين مثل النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا سابقا لرابطة لاعبي التنس المحترفين، والعداء البريطاني من أصل صومالي، مو فرح البطل الأولمبي أربع مرات، والسباح الهنغاري لازلو تشيك (جونيور)، الحاصل على ست ميدالية دولية.

وكان نادال الرياضي الإسباني الوحيد الذي ظهر اسمه في قائمة مكونة من 26 رياضيا، من مختلف أنواع الرياضات ويمثلون دولا مثل: الأرجنتين، فرنسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا.

ويضم ملف البيانات الشخصية لنادال المرفوع على صفحة مجموعة القراصنة، تصريحا باستخدام "مواد ممنوعة"، لا ترتبط بدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، بل مرتين في 2009 و2012.

فقد سمح لنادال، في سبتمبر/أيلول 2009، بتعاطي جرعة بين العضلات من البيتاميثازون، وذلك بتصريح من الطبيب ستيوارت ميلر في الاتحاد الدولي للتنس، كما كان هناك تصريح بتعاطي جرعات عدة من عقار الكورتيكويد من قبل نفس الطبيب في 30 يوليو/ تموز 2012.

أما بالنسبة لفرح فإن الإعفاءات لا تتعلق بأولمبياد ريو 2016، وإنما كان أحدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، والآخر في يوليو/تموز 2014، لاستخدام كورتيكوستيرويد التريامسينولون والمورفين.

بينما سمح لتشيك في أكتوبر/تشرين الأول 2011، باستخدام مادة فورموتيرول القصبي.