نادال يرد على اتهامه بتعاطي المنشطات

قال لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، اليوم الإثنين، في ساراغوسا إنه لم يتعاط أبداً أي شيء غير قانوني لتحسين مستواه.

وتأتي تصريحات نادال بعدما نشرت مجموعة القراصنة الإلكترونيين (فانسي بيرز) الروسية قائمة ضمت إسم نادال ضمن رياضيين تناولوا عقارات محظورة لأسباب علاجية وبعد تصريح، مما يعفيهم من أي مسؤولية.

وقال نادال في مؤتمر لأحد رعاته "المرتان المشار إليهما في 2009 و2012 ما تناولته كان عبارة عن دواء للركبتين وبتصريح، حينما تطلب إذناً لتعاطي شيء ويسمح لك، فتسقط عنه صفة انعدام القانونية".

واعتبر اللاعب الإسباني أنه مع الحصول على التصريح فإن الحديث عن تناول منشطات يعتبر خارج الإطار الطبيعي.

وتابع نادال: "لدينا أفضل رقابة ممكنة لمكافحة المنشطات في التنس وأثق بنسبة 100% في أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تراقب باقي اللاعبين للحفاظ على نزاهة اللعب".

وأكمل اللاعب: "سيكون من الأفضل لكل العالم الإعلان عن النتائج لأن الأمور ستصبح أكثر شفافية وهذا هو ما نرغب فيه.. الشفافية".