استقبال حار للمهدي بناني بعد تتويجه بجائزة الكبرى للصين

حظي السائق المغربي مهدي بناني باستقبال حار خلال عودته يوم أمس الاثنين إلى أرض الوطن، اثر فوزه الأحد بكأس المستقلين ضمن الجائزة الكبرى للصين، التي أجريت على حلبة شنغهاي في اطار منافسات المرحلة العاشرة لبطولة العالم للسيارات السياحية .



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،قال بناني عقب وصوله لمطار رباط سلا وسط المقربين منه و معجبيه "إن سعادتي كبيرة بعد هذا التتويج التي كنت أننتظره وهذه الجائزة التي عقدت عليها أملا كثيرا.



وأضاف بناني ، الذي دخل عالم الاحتراف و عمره لايتجاوز 18 سنة بنادي "لومونتا" الفرنسي، ليكون أول سائق مغربي وعربي وإفريقي يحترف سباق السيارات بالخارج صنف 3 "لقد عشت نهاية أسبوع رائعة وأنا مدين بهذا الانتصار لفريقي سي بستيان لوب رسينغ ومصنع سيتروين الذين يقومون بعمل من المستوى العالي و من النوع الجيد"



ومن جهته،عبر واحي الحسين، عضو الجامعة الملكية المغربية لرياضة السيارات عن اعتزاز هذه اللأخيرة بهذا الانجاز وبالمهدي بناني الذي شرف الألوان الوطنية .



ويأتي هذا الفوز بفضل تراكم النقاط التي سجلها بناني بعد تمركزه ثالثا في السباق الثاني، والذي فاز به السويدي تهيد بجورك (بولوستار سيان فولفو). وخلال السباق الأول،الذي توج به الأرجونتيني خوسي بريل لوبيز (ستروين توتال في تي سي)حيث أنهى بناني في المرتبة 11 عشرة.



واحتل السائق المغربي المرتبة 6 بمجموع 176 نقطة في الترتيب العام في بطولة العالم لسيارات السياحية على بعد دورتين من انتهاء الموسم.



وستقام المرحلة الحادية عشرة ما قبل الأخيرة لبطولة العالم للسيارات السياحية برسم الجائزة الكبرى للتيلاند يوم 6 نونبر بالتايلند .



ترتيب بطولة العالم لسيارات السياحية :



1.خوسي مريل لوبيز (أرجونتين) 361 نقطة.



2.يفان ميلر(فرنسا) 235 نقطة . 3.تياكو منتيرو(برتغال) 204 ن. 4.نوربت مشليز(هنغاريا) 190 ن . 5.روب هوف (المملكة المتحدة) 180 ن .



6 .مهدي بناني(المغرب) 176 ن .