توقيف 5 عدائين مغاربة بسبب المنشطات

أعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد المغربي لألعاب القوى، اليوم، الإثنين، إيقاف 5 عدائين لمدد تتراوح بين أربع وثماني سنوات لخرق قواعد المنشطات، وفقا لما كشفته لجان تابعة للاتحاد الدولي.

وأوقفت اللجنة التأديبية حنان أوحدو، المتخصصة في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، وعادل الناني، عداء الماراثون، لثماني سنوات اعتبارا من يومي 11 و12 مايو/ آيار الماضي على الترتيب.

وأوقفت لجنة الانضباط محسن الشاعوري، متسابق القفز بالزانة، وعبد الهادي لهبالي، عداء سباق 1500 متر، وزكريا رباح المتخصص في سباق 400 متر، لمدة أربع سنوات.

وسبق للاتحاد المغربي أن أوقف العداء أمين لعلو المتخصص في سباق 800 متر لثماني سنوات في يونيو/ حزيران الماضي لانتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

وسيمنع لعلو (34 عاما) من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بألعاب القوى حتى 2024، ما يدفعه لاعتزال هذه الرياضة بعدما خضع لفحص مفاجئ في أبريل/ نيسان الماضي.

كما قررت لجنة التأديب في وقت سابق إيقاف ياسين بنصغير عداء سباقات 1500 متر لأربع سنوات.