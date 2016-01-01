أول رد فعل لشارابوفا بعد قرار محكمة التحكيم

أعربت نجمة التنس، الروسية ماريا شارابوفا، عن سعادتها بقرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، اليوم الثلاثاء، بتقليص عقوبة إيقافها من عامين إلى 15 شهراً.

وكتبت شارابوفا عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "مررت بأحد أصعب الأيام خلال مسيرتي في مارس (آذار) الماضي، منذ أن علمت بإيقافي وحتى الآن، أسعد أيام حياتي حيث بات بمقدوري العودة إلى التنس في أبريل (نيسان) 2017".

وأضافت: "التنس مصدر شغفي افتقد هذه اللعبة، أعد الأيام من أجل العودة إلى الملاعب".

وأشارت: "تعلمت من ذلك، أتمنى أن يكون حدث المثل مع الاتحاد الدولي للتنس، تحملت المسؤولية منذ البداية لعدم عملي بأن الدواء الذي كنت اتناوله في أخر 10 أعوام لم يعد مسموحاً، لكني تعلمت أيضاً إلى أي مدى أن الاتحادات الرياضية الأخرى أفضل، فيما يتعلق بابلاغ رياضيها بتغير اللوائح".

واعترفت شارابوفا في مارس (آذار) الماضي، بسقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات في يناير (كانون الأول) الماضي خلال بطولة أستراليا المفتوحة.

وأكدت شارابوفا (28 عاماً)، أن الاختبارات أظهرت تعاطيها عقار "ميلدونيم"، الذي كانت تستخدمه كدواء لعلاج أمراض القلب والدورة الدموية.

واستأنفت شارابوفا أمام كاس ضد عقوبة الإيقاف عامين المفروضة عليها من الاتحاد الدولي للتنس في يونيو (حزيران) الماضي.